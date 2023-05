Der Radfahrer fing an einer Ampel Streit an und flüchtete dann (Symbolfoto).

Radfahrer fängt an Ampel Streit mit BMW-Fahrer an und beschädigt Auto

Eisenach. Ein Fahrradfahrer hat in Eisenach an einer Ampel einen Streit mit einem Autofahrer begonnen. So wird der Radfahrer beschrieben.

Am Samstagnachmittag hat ein noch unbekannter Radfahrer in Eisenach ein Streitgespräch mit einem 21-jährigen BMW-Fahrer begonnen.

Wie die Polizei mitteilt, hielt der Radfahrer an einer roten Ampel in der Kasseler Straße neben einem wartenden Auto an, attackierte den Fahrer verbal und beschädigte dann den Außenspiegel. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in eine Nebenstraße.

Am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Radfahrer machen können. Dieser trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine helle kurze Hose. Er wird beschrieben mit einer schmalen Statur und mit einer Größe von ca. 185 cm. Zudem trägt er Glatze und eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0116444/2023 entgegen.

