Radfahrer in Eisenach angefahren und auf anderes Auto geschleudert

Eisenach. Bei einem Unfall ist in Eisenach ein Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er wurde auf ein anderes Auto geschleudert.

In Eisenach ist ein 18-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 17.40 Uhr bei einem Unfall in der Clemdastraße verletzt worden. Laut Polizei beabsichtigte ein 27-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW aus Richtung "Rennbahn" in Richtung Heinrich-Erhardt-Platz fuhr, nach links auf einen Supermarktparkplatz einzubiegen. Zur selben Zeit kam der Radfahrer auf dem Fußweg an der Parkplatzeinfahrt vorbei.

Beim Zusammenstoß wurde der 18-Jährige auf ein an der Einfahrt wartendes Fahrzeug einer 27 Jahre alten Frau. geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von ungefähr 4000 Euro. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

