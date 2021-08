Radfahrer treffen sich in Eisenach

Eisenach. Das Stadtradeln ist ein Thema am ADFC-Stammtisch.

Der Kreisverband Wartburgkreis des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch für Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr in den Irish Pub, Goethestraße 25 in Eisenach, ein. An diesem Abend gibt es Informationen zu den Veranstaltungen während des Stadtradelns. Eine Anmeldung zum Stadtradeln ist bereits jetzt möglich unter www.stadtradeln.de/eisenach. Während des Aktionszeitraums vom 6. bis 26. September wird es zahlreiche Radtouren, aber auch wieder eine Veranstaltung zur „critical mass“ geben.