Radio überträgt Gottesdienst aus Eisenach

Eisenach. Am 16. Juli sendet der Mitteldeutsche Rundfunk aus der kleinen Eisenacher Annenkirche. Besucher sollten zeitiger erscheinen als üblicherweise.

Am Sonntag, 16. Juli, wird der Gottesdienst in der Eisenacher Annenkirche vom MDR-Rundfunk übertragen. Aus diesem Anlass beginnt der Gottesdienst bereits um 10 Uhr. Die Besucher würden gebeten, schon um 9.30 Uhr in der Kirche zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Musikalisch gestaltet werde der Gottesdienst auch vom Icombe-Chor, einer Chorgemeinschaft unter Kantorin Annette Stawenow. Weiterhin sei Musik mit Orgel und Saxofon (Martin Biesecke und Jörg Möller) zu hören.