Radlader-Fahrer übersieht Kind - Kleintransporter kippt auf A4 um - 81-Jähriger fährt gegen Ampel

Kleintransporter kippt um und blockiert auf A4

In der Nacht zu Freitag war ein Transporterfahrer zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen nach rechts von der A 4 abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen die Betongleitwand. Der Fahrer versuchte vergeblich den Transporter unter Kontrolle zu bringen. Der schaukelte sich auf und kippte dann auf die Fahrerseite. Der Renault Master blieb liegen und versperrte dabei alle drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Der 46-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, konnte den Transporter aber selbstständig verlassen. Wegen des Unfalls war die Richtungsfahrbahn Frankfurt für ca. drei Stunden bis etwa 04:30 Uhr voll gesperrt.

81-Jähriger fährt gegen Ampel und wird verletzt

Donnerstagabend hat sich ein 81 Jahre alter Opel-Fahrer bei einem Unfall in der Mühlhäuser Straße in Eisenach leicht verletzt. Der Mann war gegen 19 Uhr aus Richtung Stregda kommend in Richtung Eisenacher Innenstadt unterwegs. An einer Ampelkreuzung verlor er offenbar aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Ampel. Der 81-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro, der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Radlader-Fahrer übersieht Kind

Donnerstagmittag zog sich ein 13 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem Radlader von einem Grundstück in die Bahnhofstraße und übersah offenbar den Jungen, der hinter dem Bus auf die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 13-Jährigen, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Mädchen auf Schulweg missbraucht – mögliche weitere Opfer gesucht

Streit eskaliert – 52-Jähriger schwer verletzt