Radlerstammtisch am 26. Juli 2023 in Eisenach

Eisenach. Der ADFC-Kreisverband Wartburgkreis lädt ein.

Der hiesige Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) lädt am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr, zum monatlichen Radlerstammtisch in den „Irish Pub“ in der Goethestraße 25 in Eisenach (hinter dem Landestheater) ein. Laut Ankündigung von Christoph Meiners wolle man an diesem Abend über allgemeine Radfahrerthemen sprechen. Das Treffen ist offen.

Eingeladen sind alle, die sich für das Radfahren in Eisenach und im Wartburgkreis interessieren.