Radtour von Eisenach zum Dankmarshäuser Rhäden

Am Dankmarshäuser Rhäden gibt es in der Vogelzugzeit stets viel zu beobachten.

Eisenach. ADFC-Ortsgruppe lädt zum Finale des Stadtradelns zu einer 75-km-Tour ein.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Kreisverband Wartburgkreis lädt am Samstag, 23. September, zu einer rund 75 Kilometer langen Radtour „Zum Naturschutzlehrpfad Dankmarshäuser Rhäden” nach Dankmarshausen bei Obersuhl ein. Die Tour startet um 9.30 Uhr am Rathaus in Eisenach. Die gemütliche, aber lange Tour mit wenigen Steigungen führt über Eisenach, Hörschel, Neuenhof, Gerstungen zum Naturschutzgebiet. Hier wird durch die Stiftung Naturschutz Thüringen die Vogelwelt erklärt.

Auf der Rückfahrt schauen sich die Teilnehmer noch kurz den Grenzlehrpfad in Obersuhl und den Werra-Grenzpark in Herleshausen an. Eine Rückfahrt per Bahn ab Gerstungen oder Obersuhl ist möglich.