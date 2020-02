Übergabe der Holzräder an Schlossermeister Claus-Peter Senf (links) von der Sommergewinnszunft durch Peter Scheidig (rechts) und Wolfram Böhnhard. Die Räder sind für den Bierwagen der Germanen beim Festumzug angefertigt worden.

Räderwechsel bei den Germanen des Sommergewinns

„Wegen der Räder ist der Wagen wohl nicht mehr durch den Tüv gekommen“, ulkt der Vorsitzende des Vereins „Automobilbau – Museum – Eisenach“, Wolfram Böhnhardt, vergnüglich. „Sie waren völlig verschlissen, hatten unreparierbare Gebrauchsspuren“, ergänzt mit breitem Grinsen Peter Scheidig, der seit seiner Pensionierung das Museum tatkräftig unterstützt. Die Germanen der Sommergewinnszunft haben ein mächtiges Radproblem mit ihrem Festumzugversorgungswagen, denn die Räder wollen nach vielen Festzugseinsätzen auf Eisenachs Schlaglochpisten nicht mehr so, wie sie sollen.

Da die alten, grimmigen Germanen ihren urig-hölzernen Bierwagen nicht gegen ein modernes, gummibereiftes Modell tauschen mochten, entschloss sich Wolfram Böhnhardt zum Räderwechsel. „Sonst findet womöglich das Frühlingsfest dieses Jahr überhaupt nicht statt“, feixt der Vereinsvorsitzende weiter.

Nach traditioneller Handwerkskunst eines Wagners und teils mit historischen Werkzeugen fertigte der Tischlermeister aus Mihla die beiden Holzräder mit hohem Aufwand originalgetreu an, die er jetzt in der Dixi-Werkstatt mit Peter Scheidig an Claus-Peter Senf von der Sommergewinnszunft überreichte. „Kurt Schweißguth ist gelernter Rentner – er hat mir die Radnaben gedrechselt“, dankt er dem Schmerbacher für die Unterstützung. Die beiden Räder aus Eschenholz besitzen einen Durchmesser von 42 Zentimetern. Da zum Frühlingsfest die Germanen Herrn Winter aus der Stadt vertreiben wollen, fahren sie ihren Bierwagen natürlich nicht mit Winterreifen vor. „Ich habe die alten Metall-Reifen-Bänder wieder verwendet und heiß aufgezogen“, erklärt Wolfram Böhnhardt.

Neben den Rädern konnte der pensionierte Schlossermeister Claus-Peter Senf auch 36 Orgelpfeifen mit zur Zunft nehmen. Diese Attrappen schuf der Tischlermeister für den Sommergewinnsthemenwagen zur Verehrung von Johann Sebastian Bach. Auf diesem Wagen sitzt der kleine Bach mit seinem Onkel an einer Orgel.