Räuber in Straßenbahn

Norman Meißner erinnert an einen findigen Wauwau.

Den alteingesessenen Eisenachern schmerzt auch nach vielen Jahrzehnten ihre Brust, wenn sie voller Melancholie in Erinnerungen an ihre „Bimmel“ schwelgen, die vor fast genau 45 Jahren letztmalig quietschend durch die Wartburgstadt rattert. Um 19.02 Uhr des Silvestertags 1975 kehrt die allerletzte Straßenbahn ins Depot an der Uferstraße zurück.

An die Ära, die am 1. August 1897 mit der ersten Fahrt der Elektrischen Straßenbahn vom Hauptbahnhof ins Annatal startet, erinnert heute noch das verbliebene Gleisdreieck im Pflaster des Karlsplatzes, das mit der beabsichtigten Platz-Sanierung sicher unter den (Asphalt)Teppich gekehrt wird.

Die Fahrer und Schaffner genießen bei den Eisenachern hohes Ansehen und besonders Frieder Hesse aufgrund seiner freundlichen, hilfsbereiten Art. Am liebsten nahm der Darsteller der Sommergewinnsoriginale „Henner&Frieder“ die West-Line in die Weststadt, dem Ursprung des Eisenacher Frühlingsfests.

Die Süd-Linie mag „Räuber“ am liebsten. Der Neufundländer des Besitzers des Kaiserhofs lümmelt oft vor dem Hotel, aber manchmal trabt der Vierbeiner selbstständig zum Karlsplatz, nimmt die Bimmel, platziert sich neben dem Fahrer und steigt am Prinzenteich aus. Nach dem Pfoten-Vertreten nimmt der Schwarzfahrer die nächste Bahn zurück.