Rainer Wenleder folgt im Kuratorium auf Fred Jakobs

Eisenach. Personeller Wechsel in der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“.

Fred Jakobs verabschiedet sich als Vertreter von BMW aus dem Kuratorium der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“. Kuratoriumsvorsitzende Lars Leonhardt verabschiedet das geschätzte Mitglied während der Eröffnung der Sonderausstellung „BMW Sechszylinder aus Eisenach“. „Fred Jakobs gehörte dem Kuratorium seit Gründung der Stiftung im Jahr 2009 an und war in den ersten Jahren maßgeblich daran beteiligt das heutige Museums- und Ausstellungskonzept mit zu erarbeiten“, lobt Stiftungsgeschäftsführer Matthias Doht. Als Leiter des Archivs von BMW-Classic bringt er umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse nach Eisenach und hilft firmenintern zur finanziellen Unterstützung des Automobilmuseums durch BMW. Da Fred Jakobs verabschiedet sich in die erste Phase der Altersteilzeit.

Nun gehört Rainer Wenleder als BMW-Vertreter zum Stiftungskuratorium. „Rainer Wenleder arbeitet nach Abschluss seines Geschichtsstudiums im Münchner BMW-Museum und ist heute im Bereich Produkt- und Unternehmenshistorie der BMW Classic Group tätig“, informiert Matthias Doht. Er gilt als ausgewiesener Spezialist für Automobilgeschichte, wie er mit seinem Einstieg in Eisenach als Kurator der neuen Sonderausstellung „BMW Sechszylinder aus Eisenach“ beweist. AWE-Kuratoriumsvorsitzender Lars Leonhardt dankt Fred Jakobs für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit zum Abschied mit einem Set aus drei Silbermünzen Eisenacher Automobile.

Das Kuratorium ist das Aufsichtsorgan der Stiftung Automobile Welt Eisenach und für die inhaltliche und fachliche Ausrichtung des Eisenacher Automobilmuseums verantwortlich. Im Kuratorium sind neben den satzungsgemäßen Mitgliedern vom Verein Automobilbau-Museum Eisenach, BMW München, Opel Rüsselsheim, der Wartburg-Sparkasse, dem Wartburgfahrerclub Eisenach, sowie den Vertretern der Eisenacher Stadtverwaltung und des Stadtrats auch zwei berufende Fachexperten Mitglieder.