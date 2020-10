Guten Morgen: Guten Morgen Wartburgregion: Ran an die Tonne

Als Kind erlebte ich eine Sternstunde. Ich konnte bei einem Besuch im Bachhaus Eisenach ein Spinett von einem Clavichord unterscheiden, allein am Klang. Frage bitte niemand, woher ich damals diese Spezialkenntnis hatte. Ich kann bis heute nicht mal Blockflöte spielen, mein Wissen in Musiktheorie ist ärmlich, wenn ich singe, ist es im Fußballstadion oder Heiligabend in der Kirche.