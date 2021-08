Rathauschefin Wolf besucht soziale Einrichtungen der Wartburgstadt

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Mitte) mit Eva Krüger, Jens Binding, Jörg Wiese, Gregor Golenia, Roy Buschmann (v.l.n.r.) in einem der Begegnungsräume in der Goldschmiedenstraße 14 in Eisenach.

Eisenach. Katja Wolf informiert sich über die Arbeit der Diako-Wohngruppen Eisenach und im Awo-Jugendhaus „East End“.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf besuchte dieser Tage auf Einladung verschiedene soziale Einrichtungen der Stadt, darunter die Außenwohngruppen des Wohnverbundes der Diako Thüringen in der Goldschmiedenstraße sowie der Schmelzerstraße und auch das Awo-Jugendhaus „East End“.

Michael Franke, Leiter der besuchten Diako-Einrichtungen, zeigte ihr mit dem verantwortlichen Gruppenleiter, Sascha Bertram, die Räume und stellte das Betreuungskonzept vor. Die Bewohner kamen mit Katja Wolf ins Gespräch. Viel Wert wird auf die Selbstständigkeit der Bewohner gelegt, die in Wohngemeinschaften mit jeweils einem großen Gemeinschafts- und Begegnungsraum wohnen, sich weitgehend selbst versorgen und ein höchstmögliches Maß an Eigenständigkeit leben.

Wolf betonte, dass dies zur Sichtbarkeit und gelebten Inklusion in Eisenach beitrage und zeigte sich dankbar für die geleistete Arbeit: „Die Diako Thüringen trägt mit ihrem Konzept dezentraler Wohngruppen mitten in der Stadt erheblich zur wohltuenden Diversität in unserer Stadt bei. Menschen mit Handicaps sind offensichtlich und ein ganz normaler Teil unserer Stadtgesellschaft – das macht Eisenach so besonders.“ Michael Franke verwies auf die stets gute Zusammenarbeit mit dem Eisenacher Sozialamt, mit dem man über Jahre hinweg „Beteiligung und Teilhabe“ mit Leben füllen konnte.

Wolf wollte sich beim anderen Besuch im „East End“ über die Arbeit des Jugendclubs informieren und den Kindern und Jugendlichen sowie dem Team, stellvertretend für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen, für ihr Durchhalten in der Pandemie danken. „Ich bin sehr froh, dass die Jugendclubs im Lockdown ein verlässlicher Anker gewesen sind und habe tiefen Respekt vor der Arbeit, die Sie leisten“, so Wolf. Tobias Klein, Sozialpädagoge im East End, berichtete davon, wie wichtig in der Zeit sozialer Isolation die Online-Gespräche mit den Jugendlichen waren, in denen auch über Probleme und Ängste gesprochen wurde.