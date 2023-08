Raum in Eisenach lustvoll für sich sprechen lassen

Unter dem Namen „Künstler*innenresidenz Raum“ bieten in diesem Sommer vier freie Thüringer Theater gemeinsam mit dem Thüringer Theaterverband vier solche Residenzen für Künstlerinnen und Künstler mit Thüringen-Bezug an. Kostümbildnerin und Szenografin Anne Ferber erschuf dabei eine Rauminstallation im Eisenacher Theater am Markt