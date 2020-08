Rechtsabbiegern gehört Spur am Grünen Baum wieder allein

Autofahrer, die auf der Rennbahn geradeaus in Richtung Westbahnhof/ Kassler Straße wollen, müssen an der Kreuzung Grüner Baum/ Mühlhäuser Straße sich nicht mehr in die rechte Spur, sondern in die linke Spur mit den Linksabbiegern einordnen. Die Änderung der Verkehrsführung in den Haltespuren ist zunächst nur mit gelben Markierungen auf dem Asphalt erfolgt. Die Maßnahme gehört zu den baustellenbedingten Änderungen im Zuge der Verkehrsführung durch die einseitige Schließung des Nikolaitors, teilt die Stadtverwaltung mit. Autos aus der Wartburgallee sollen so schneller gen Norden kommen. Mit dem Verkehrsversuch will man die Auswirkungen beobachten und bei Erfolg dauerhaft beibehalten.