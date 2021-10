Reformationsmarkt in Möhra darf 2021 stattfinden

Am Reformationstag gibt es neben dem Gottesdienst am Lutherdenkmal (im Bild) auch immer einen Handwerker- und Bauernmarkt in Möhra.

Möhra. Freudig und selbst ein wenig überrascht verkündet die Stadt Bad Salzungen, dass die besucherstarke Veranstaltung am 31. Oktober wohl nicht ausfallen muss.

Der Reformationsmarkt in Möhra am 31. Oktober kann stattfinden. Das teilte die Stadt Bad Salzungen mit. Zum Lutherjubiläum sei der Markt ein besonderer Höhepunkt, so Stadtsprecherin Andrea Dominik. Man habe aber wegen der Pandemie nicht mehr mit einer Durchführung gerechnet. Am 14. Oktober gibt es im Dorfgemeinschaftshaus deshalb eine Zusammenkunft mit allen Vereinen.