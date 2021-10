Ein Eindruck vom Reformationsmarkt in Möhra aus dem Jahr 2019. Im vergangenen Jahr ist die Veranstaltung wegen der Pandemie ausgefallen.

Reformationsmarkt in Möhra

Möhra. Der beliebte Reformationsmarkt findet am 31. Oktober im Lutherstammort Möhra statt.

Der beliebte Reformationsmarkt im Lutherstammort Möhra findet am 31. Oktober von 10 bis 17 Uhr statt. Im vergangenen Jahr musste er aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Auch in diesem Jahr standen die Chancen schlecht. Keiner hatte mehr damit gerechnet, doch dann entschied sich das Organisationsteam, die Veranstaltung innerhalb von zwei Wochen auf die Beine zu stellen. Zwar gab es Kritik an der Kurzfristigkeit, doch der hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Bad Salzungen, Hannes Knott (CDU), ist überzeugt, dass es viele Menschen freut, wenn das gesellschaftliche Ereignis stattfindet.

Als Organisator fungiert die Marktagentur Mörstedt aus Bad Salzungen. Sie ist spezialisiert auf Antik-, Bauern- und Jahrmärkte und steht in Kontakt mit dem Gesundheitsamt. „Die aktuellen Auflagen sind händelbar, wie das verpflichtende Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zum Open-Air-Gottesdienst, bei dem Abstände nicht eingehalten werden können“, erläuterte Organisatorin Andrea Mörstedt. Der Gottesdienst wird um 14.30 Uhr auf dem Lutherplatz gefeiert.

Knapp 50 Stände sind beim Markt geplant. Die Gäste werden mit Glühwein, Bratwurst, Kesselgulasch, Kürbissuppe oder Waffeln verköstigt. Der Landfrauenverein richtet einen großen Kuchenbasar aus. Der Sportverein Fortuna, der Rassegeflügelzuchtverein sowie der Heimat- und Wanderverein engagieren sich wie gewohnt. Die freiwillige Feuerwehr hat sich bereit erklärt, mit Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages: Um 16 Uhr sorgt das Vokalensemble „Viva la musica“ in der Lutherkirche für den passenden musikalischen Rahmen.

Wie seitens der Stadtverwaltung Bad Salzungen hingewiesen wird, ist der Ortskern von 7 Uhr bis 18.30 Uhr gesperrt. Betroffen sind Waldfischer Straße, Türkstraße, Im Graben, Lutherstraße, Wethplatz und Löbersplatz. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Reformationsmark im Ortskern Möhra, 31. Oktober, 10 bis 17 Uhr