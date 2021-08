Reha-Sport in Gerstungen

Gerstungen. Die Gemeinde hat ein Angebot für Interessierte in Kooperation mit einem Partner aufgelegt.

Das Newlife Gesundheitszentrum in Eisenach bietet jetzt in Kooperation mit der Gemeinde Gerstungen ab dem 16. August zwei Kurse „Rehasport“ für Jedermann an. „Rehasport“ ist ein kostenfreies Training in der Gruppe, welches Gymnastik und Übungen mit Kleingeräten beinhaltet.

Das Training fördert die Ausdauer, die Kraft, die Koordination und stärkt die Leistungsfähigkeit der Patienten. Um am „Rehasport“ teilnehmen zu können, benötigt der Interessent eine Verordnung vom Arzt, welche von der Krankenkasse genehmigt wurde. Die Kurse finden montags um 16 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr statt.

Anmeldungen und Rückfragen unter Telefon: 03691/214 686