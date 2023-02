Reichlich Applaus für das Theaterstück „Das Kaugummi-Imperium“

Eisenach. Tag der offenen Tür an der Goetheschule Eisenach stößt auf ein reges Besucherinteresse.

Mit einer überaus köstlich-amüsanten Krisensitzung der Führungsetage eines Kaugummiproduzenten strapazieren die Fünftklässlerinnen Zoe, Leonie, Sophia und Michele gehörig die Lachmuskeln der Gäste zur Eröffnung des Tags der offenen Tür am Mittwochabend in der Regelschule „Johann Wolfgang von Goethe“ am Eisenacher Pfarrberg. Prächtige Applausstürme hallen am Ende den vier jungen Damen der Theatergruppe „No Drama Llama“ für das Kurzstück „Das Kaugummi-Imperium“ auf der Bühne entgegen. Diesen satirischen Blick hinter die Kulissen einer Kaugummi-Fabrik wiederholen andere Schüler zur Spätvorstellung. „Wir haben das Stück doppelt besetzt, damit jeder mal auf der Bühne steht“, erzählt Lehrer Dieter Salzmann, der mit Kollegin Anja Uhlworm Regie führt. Die Parodie der Theater-AG proben die Nachwuchskünstler seit drei Wochen ein.

Die Eltern Miriam und Thomas Weigt informieren sich mit Sohn Tristan bei dem Lehrer Dieter Salzmann (von links) über eine Lernplattform für das Fach Geschichte. Foto: Norman Meißner

Ältere Schüler des Wahlpflichtfachs „Darstellen&Gestalten“ überraschen und erstaunen die Gäste in der gut gefüllten Aula mit teils recht spektakulären Zaubertricks. Ein mit Finger in der Luft auf ein leeres Blatt geschriebener Willkommensgruß erscheint mit magischem Zauberpulver dem Auge. Auch Tricks mit Spielkarten, Stricken, Gummifingern, Euro-Münzen und einem gefüllten Luftballon, der sich mit der Nadel einfach nicht zerstechen lässt, erfahren einerseits vom Publikum und andererseits von der Schulleiterin Wertschätzung. „Da steckt viel Arbeit drin – die Kinder der fünften bis siebenten Klassen haben sich viel Mühe gegeben“, lobt Julia Durner. Sie freut sich, dass der Tag der offenen Tür nach den Ausfällen und den Corona-Beschränkungen der letzten Jahre erstmals wieder in altgewohnter Form Interessierte informieren kann.

Der Lehrer für Wirtschaft, Recht, Technik, ,Nico Siller, und die Schulleiterin Julia Durner mit der Plakette für die Akkreditierung für das EU-Schüleraustauschprogramm „Erasmus Plus Schule“. Foto: Norman Meißner

Und diese nutzen die angebotenen Führungen der Schülersprecher durch Schulhaus, Klassenräume und Fachkabinette rege. Bei den Exkursionen erleben die Besucher interessante Experimente aus den Bereichen der Naturwissenschaften. Die Schülerfirma kann Magenknurren mit köstlichen Gaumenfreuden kurieren.

Julia Durner freut sich nach den Corona-Jahren, dass mit der bereits 2021 erfolgten Akkreditierung der Goetheschule für das EU-Schüleraustauschprogramm „Erasmus Plus Schule“ endlich die Austausch- und Integrationsprojekte anlaufen können. „Wir planen ein Projekt mit Stolpersteinen, bei dem uns ausländische Schüler besuchen“, sagt der verantwortliche Lehrer Nico Siller. „Gern mit einer Schule aus Eisenachs Partnerstädten“, ergänzt Julia Durner.