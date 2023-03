Reichlich Aufgaben für Bachchor Eisenach

Orchester und Bachchor konzertieren in der Georgenkirche Eisenach.

Wartburgkreis. Das Musikleben in der Georgenkirche Eisenach ist in diesem Jahr wieder üppig.

Das musikalische Jahresprogramm in Bachs Taufkirche liegt druckfrisch vor. Zahlreiche Konzerten und Gottesdienste mit besonderer Kirchenmusik laden in die Georgenkirche.

Für den Eisenacher Bachchor stehen heuer zahlreiche Kantaten-Gottesdienste und fünf große Konzerte auf dem Programm: die Matthäus-Passion von Bach (7. April), ein Chorkonzert mit Werken von Bach und Reger, ein Kantatenkonzert im Bachfest, das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms im November und das Weihnachts-Oratorium.

Am Ostersonntag startet die Reihe der Eisenacher Sonntagskonzerte. Bis Ende September gibt es dann an jedem Sonntag, Chormusik, Orgelmusik oder auch Kammermusik zu hören.

Außer der Aufführung von Kantaten im Gottesdienst gibt es auch vielfältige Mitwirkung etwa des Posaunenchores, der Kurrende und der Georgenkinderchöre sowie des Ambrosius-Kammerorchesters.

Zahlreiche Musikfestivals sind mit der Georgenkirche verbunden: die Thüringer Bachwochen im Frühjahr, die Eisenacher Telemanntage, der MDR-Musik-Sommer und nicht zuletzt das Eisenacher Bachfest Ende Oktober.

Am 30. April gastiert der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg gemeinsam mit dem Thüringer Bach-Collegium in der Georgenkirche, am 19. Mai ist der Wartburg College Choir aus Waverley (USA) zu hören.