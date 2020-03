Reiner Hemmerle: „Ich denke nach vorn“

Die Ränder verkohlt, gewellt die Seiten, ein beschriebenes Schulheft ist in dem Berg voll Schutt und Asche kaum zu erkennen. In dem kleinen Dorf, in Hastrungsfeld, riecht es eine gute Woche nach dem Großfeuer noch verbrannt. „Immer wenn die Gedanken kommen, das kannst du mal eben holen, das ist nicht mehr“, sagt Reiner Hemmerle, dessen Familie ihre gesamte Existenz verloren hat.

Alles weg! Nichts mehr da. Ein riesiger Krater mitten im Ort – wo bis in der Nacht zum 20. Februar ein großer Vierseitenhof stand – Betrachter lässt die Zerstörungswut des Feuers sprachlos zurück.

Ortsteilbürgermeister kümmertsich um drei Familien

Gut 200 Meter nebenan haben Reiner und Stela Hemmerle eine Unterkunft im Bürgerhaus gefunden – den Schuttberg, in dem ihr Leben bis zum 19. Februar steckt, täglich vor Augen. Trotzdem wirkt Reiner Hemmerle auch irgendwie gefasst: „Ich schaue nach vorn.“ Der 57-Jährige erklärt das auch. Er habe im Leben schon viel bewältigen müssen, meint er. Und natürlich helfe ihm die Solidarität der Menschen im eigenen Ort, in Hörselberg-Hainich und darüber hinaus.

Nur in ihren Sachen und mit dem Hund haben sie den Vierseitenhof nach Ausbruch der Flammen verlassen können. Das Feuer war in der Werkstatt ausgebrochen, noch weiß niemand wieso. 1997 hat die Familie den Hof gekauft, ein Jahr später sind sie eingezogen. 1850 wurde das Hauptgebäude errichtet, die Nebengelasse stammen aus den 1920-er Jahren.

Die Dorfgemeinschaft ist es, die die Familie in diesen schweren ersten Tagen auffängt. Allen voran Ortsteilbürgermeister Tino Merbach (parteilos), der sich unermüdlich und voller Energie um die Brandopfer kümmert, ihnen nahezu alles abnimmt. Auch zwei Ehepaare in den benachbarten Gebäuden haben mit Brandschäden an ihren Häusern zu kämpfen, auch sie bekommen seine Unterstützung.

Tino Merbach (links) hilft Reiner Hemmerle und seiner Frau nun, ins geregelte Leben zurückzufinden. Foto: Paul-Philipp Braun

Merbach managt seit dem Unglückstag für alle die Termine mit Versicherungen, Gutachtern, Brandermittlern der Kriminalpolizei, mit dem Entsorgungsdienst, kümmert sich um Spenden und Einrichtungsgegenstände für die Ersatzwohnung, in der Hemmerles jetzt wohnen. Abend für Abend sitzt der Ortsteilchef mit ihnen zusammen, werden Aufträge verteilt, erste Erfolge miteinander geteilt, aber auch manche Hiobsbotschaft.

„Früher haben wir uns kaum gekannt, uns ab und an mit den Hunden auf dem Hörselberg getroffen“, erzählt Tino Merbach. Er ist über Nacht zu einer der engsten Vertrauenspersonen der Familie geworden, hilft, wenn Not am Mann ist. Er hat die Grundausstattung für die Übergangswohnung besorgt. Nichts war mehr da, kein Geschirr, keine Waschmaschine, kein Telefon.

Am Nachmittag nach dem Unglück standen um 17 Uhr die ersten Möbel in der Behelfsunterkunft. Inzwischen gibt es hier alles Lebensnotwendige. Der Ortsteilbürgermeister hat erreicht, dass die Versicherung einen ersten kleinen Vorschuss gezahlt hat, damit eine kleine Küche angeschafft werden kann. Der Ortsbürgermeister ist mit dankbar über die Solidarität, die bis nach Eisenach oder Erfurt reicht. Ein Küchenstudio am Eisenacher Bleichrasen montiert zum Beispiel die neue Küchenzeile kostenlos, freut sich Merbach.

Merbachs großes Ziel ist es, das Grundstück schleunigst beräumen zu lassen. Auch hier hat der Ortschef Kontakte geknüpft. Seit Ende letzter Woche arbeitet sich der Bagger langsam voran. So zügig wie möglich will Tino Merbach erreichen, dass ein neues Haus auf dem Grundstück gebaut werden kann. Doch die Kosten für Abriss und Entsorgung sind ein Problem. Die Entsorgung der Nebengebäude wird auf 50.000 bis 60.000 Euro geschätzt. „Wie wir das jetzt schaffen, müssen wir sehen“, sagt der Hastrungsfelder.

Das mit einer Drohne aufgenommene Bild zeigt das Ausmaß der Zerstörung. Foto: Paul-Philipp Braun

Doch der Ortschef verbreitet viel Optimismus. „Wir denken eigentlich schon in die Zukunft“, versichert er. Zurückschauen würde keinen weiterbringen, sagt auch Hemmerle. „Was würdest du damit aufbauen?“, meint der 57-Jährige. Schließlich haben sich auch sehr viele Menschen engagiert. Auf dem Spendenkonto der Gemeinde waren bis Ende letzter Woche rund 7000 Euro eingegangen, das Spendenkonto des Kirmesvereins Sättelstädt-Sondra beläuft sich auf rund 17.500 Euro. Merbach erinnert sich an eine Familie aus Ernstroda, die einfach vorbeikam und den Kofferraum aufmachte, um viele Sachen zu bringen. Oder ein Bauunternehmen aus Sättelstädt, das nagelneue Arbeitsschuhe und Arbeitskleidung zur Verfügung stellte. Berührt haben ihn die Anrufe zweier Frauen, der Ehemänner erst kürzlich verstorben sind und die Kleidung ihrer Männer der Familie schenkten. Diese Woche Donnerstag ist der Ortsteilchef zudem in Erfurt und will versuchen im Landtag über einen Härtefallfonds Gelder zu bekommen. „Man rutscht enger zusammen“, sagt Tino Merbach. Reiner Hemmerle nickt.