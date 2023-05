Reinschnuppern in Eisenach: Berufsbild des Drogisten wird vorgestellt

Eisenach. Arbeitsagentur und der dm-Drogeriemarkt in Eisenach laden am 5. Mai ein. Das Angebot richtet sich an Schüler und Erwachsene.

Das Berufsbild des Drogisten stellen Mitarbeiter des dm-Drogeriemarkts am Mittwoch, 3. Mai, 15 Uhr, in der Filiale Karlstraße 36-42 in Eisenach vor, teilt die Arbeitsagentur mit. Eingeladen sind Schüler mit deren Eltern sowie Erwachsene mit Interesse an dem Beruf. Der Beruf beinhalte kaufmännische Aufgaben wie Kalkulationen im Rechnungswesen. Jeder Teilnehmer erhalte ein Zertifikat, das für Bewerbungen für Praktika, Ferienarbeit, Ausbildung genutzt werden kann.