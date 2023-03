Alexander Müßig ist in der Produktion zu Nils Holgersson im Landestheater Eisenach zu sehen.

Reise des Nils Holgersson kommt in Eisenach auf die Theaterbühne

Eisenach. Nils Holgerssons Reise ist im Landestheater Eisenach jetzt auch auf der großen Bühne zu erleben. Es ist ein Stück für Kinder und Erwachsene ebenso.

Das Landestheater Eisenach hat aus Nils Holgerssons Reise eine rasante kleine Produktion gemacht. Konzipiert fürs Klassenzimmer, ist das Stück jetzt auch auf der Bühne im Theater zu sehen: am 15. und 16. März, jeweils um 10 Uhr und am 2. April, um 15 Uhr.

Zum Inhalt: Nachdem Nils zur Strafe geschrumpft wurde, muss er beweisen, dass er doch nicht der böswillige Junge ist, von dem alle reden. So macht er sich auf dem Rücken der Hausgans Martin auf und bereist die fantastischen Lande Schwedens. Was wird erleben? Und vor allem: Was heißt es gut bzw. böse zu sein?

Karten unter Telefon: 03691/256219, per Mail an kasse@landestheater-eisenach.de oder an der Theaterkasse.