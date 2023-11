Reisereportage in Eisenach: Südtirol ist mehr als Berge und Speck

Eisenach. Im Rahmen der Reihe „Geonatur“ im Eisenacher Bürgerhaus geht es um Südtirol und die Dolomiten. Walter Steinberg und Siglinde Fischer berichten.

Um Südtirol und die Dolomiten geht es in der nächsten Reisereportage in der Veranstaltungsreihe „Geonatur“ im Bürgerhaus. Walter Steinberg und Siglinde Fischer stellen am Freitag, 10. November, 20 Uhr, die italienische Alpensüdseite vor. Das Publikum kann sich auf bizarre Berge und spektakuläre Felsformationen freuen, die bei Sonnenuntergang in einem rötlichen Licht schimmern. So präsentieren sich die Dolomiten.

Das Geheimnis dergestickten Lederhose

Doch Südtirol ist mehr als Berge und Burgen, als Speck und Ski! Walter Steinberg hat drei Jahre in Brixen gelebt und Südtirol lieben gelernt. So sehr, dass die Idee, für eine Reisereportage zurückzukehren, schon lange in seinem Kopf war. 2017 begann er, mit seiner Frau, Siglinde Fischer, diese Idee in die Tat umzusetzen. Stets mit dabei: Mischlingshündin Motte.

Die drei durchwanderten zunächst die Dolomiten von Ost nach West, später die Sarntaler Alpen, die Texel- und die Ortlergruppe. Bergpanoramen, blühende Almen, einsame Bergseen und Begegnungen mit Murmeltieren und Steinböcken haben sie festgehalten. Im Vinschgau und Ahrntal besuchen sie Bildhauer. Bauern zeigen, wie sie mit den Schatz regionaler Produkte hüten. Auch das Geheimnis der prachtvoll gestickten Lederhosen wird gelüftet. Den Charme Südtirols in Stadt und Land, das traditionsgeprägte, aber auch das moderne Leben der Südtiroler haben Steinberg und Fischer in dieser Reportage eingefangen.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Bilderhandlung Reiher, Goldschmiedenstraße 22 und im Markt der Völker, Markt 23 in Eisenach.