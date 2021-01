Rennsteigregion: Weißes Wochenende mit reichlich Besuchern

"Solch ein Gewimmel möchte ich seh‘n…". Die Rennsteighöhen zwischen Ruhla und Brotterode waren am Wochenende fest in der Hand von Ausflüglern, die sich beim Winterwandern, Rodeln oder Skifahren in schneeweißer und oft malerischer Umgebung die frische Luft um die Nase wehen ließen. Die Parkplatzkapazitäten zwischen Ruhla und dem Inselsberg waren ausgeschöpft, auch in der Rhön, etwa am Ellenbogen, tummelten sich massenhaft Menschen, die sich in der Weite der Landschaft aber früher oder später verliefen.

Mitunter konnte man in den verschneiten Wäldern ganz alleine unterwegs sein. „Zum Glück sind wir nicht der Eichsfeldkreis und haben eine so schöne Natur um die Ecke“, war von Menschen mit Blick auf die Ausgangssperre in der Nachbarregion und den Thüringer Wald zu hören. An den neuralgischen Punkten, etwa an Rodelhängen, tummelte sich viel Volk, allen voran Familien mit Kindern.

Besucher kommen auch aus den Nachbarkreisen

Die Kennzeichen der Autos auf den Parkplätzen und an Waldwegen verrieten, dass Eisenacher genauso in den Schnee wollten wie Ausflügler aus Bad Salzungen, Gotha, dem Wartburgkreis und auffällig viele Besucher aus den hessischen Nachbarkreisen. Tausende verbrachten am Wochenende kurzweilige und angenehme Stunden im Winterwald und nutzen dabei verschiedene Imbiss-Angebote wie zum Beispiel am gut frequentierten Dreiherrenstein.

Ob am Schützenhaus in Ruhla, am Glasbachstein, im Luthergrund oder an der Ruhlaer Skihütte, sämtliche Parkplätze waren mit Blech gefüllt. In den „Obergeschossen“ wie am Gerberstein oder am Glöckner pfiff der Wind am Sonntag ordentlich. Die Sicht in den Höhenlagen war im Vergleich zum Samstag gleich null. Am Vortag waren die Menschen in den Beletage des Thüringer Waldes noch von Sonne und Fernsicht verwöhnt.

Schneeauflage zu dünn für Loipen

Zum Langlaufen reichte es in den Höhenlagen bereits, etwa auf der Storchswiese in Ruhla oder am Seimberg in Brotterode, allerdings hat Ruhlas „Wintersport-Mann vom Dienst“, Klaus Baacke, die Pistenraupe noch nicht aus der Garage geholt. Um Loipen zu legen ist die Schneeauflage noch nicht dick genug.

Die Wetterprognose für die nächsten Tage verspricht jedoch weißen Nachschub und somit die Möglichkeit auf Loipen vielleicht schon zum nächsten Wochenende. Mit einbrechender Dunkelheit pilgerten die Menschen wie an einer Perlenschnur aufgefädelt aus den Wäldern und von Rodelhängen, leerten sich die Parkplätze, wurde die weiße Landschaft wieder zum Ort der Stille.