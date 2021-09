Rhönclub wandert nach Förtha

Wilhelmsthal ist eine Schloss- und Gartenanlage in Eckardtshausen und eine der Stationen bei der Wanderung des Rhönclubs.

Eisenach. Der Rhönclub Eisenach wandert zum Altenberger See und darüber hinaus.

Zu einer allseits beliebten Wanderung lädt der Rhönklub Eisenach für Samstag, 25. September, alle interessierten Wanderfreunde ein. Diesmal führt die Wanderroute die Teilnehmer ab dem Startpunkt Hohe Sonne über Wilhelmsthal und einem Abstecher zum Altenberger See weiter nach Wolfsburg/Unkeroda und nach Förtha. Interessierte treffen sich entweder direkt auf der Hohen Sonne oder auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Eisenach. Dort geht es um 9.28 Uhr mit dem Linienbus zum Rennsteig an der Hohen Sonne.

Die Rückfahrt von Förtha nehmen die Teilnehmer mit dem Zug in Angriff. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für die Fahrt im Linienbus und auch in der Südthüringen-Bahn eine qualifizierte Maske benötigt wird. Die Wanderstrecke beträgt rund zehn Kilometer. Gäste sind wie stets willkommen.

Anmeldungen erbeten bei Gerda Jäger unter Telefon 0151/23 53 98 06

