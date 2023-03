Richtfest für Familie Schwarzstorch nahe Wilhelmsthal

Ein Podest aus Douglasienholz wurde als Grundlage für den Schwarzstorch-Kunsthorst in einer Buche verankert.

Wilhelmsthal. Forstarbeiter errichten im Wald südlich von Eisenach einen Kunsthorst für den extrem scheuen Vogel.

Pünktlich vor Beginn des Brutgeschäftes konnte ein neues Domizil für den Schwarzstorch im Wald bei Wilhelmsthal fertiggestellt werden, teilt Ansgar Pape, Leiter des Forstamtes Marksuhl, mit.

Der Schwarzstorch ist deutlich seltener als der die Nähe des Menschen suchende Weißstorch. Er lebt zurückgezogen in großen, ruhigen Waldflächen. Foto: Dirk Bernkopf/ Archiv

Der seltene und sehr scheue Waldbewohner ist seit vielen Jahren als Brutvogel im Forstamt Marksuhl bekannt. „Der bislang genutzte Horst befand sich auf einer Fichte, die dem Borkenkäfer zum Opfer fiel“, schildert Pape.

Bei der Montage des Horstes mussten sich die Forstarbeiter als Baumkletterer beweisen. Foto: Ansgar Pape / Forstamt Marksuhl

Der neue Kunsthorst aus Douglasienholz wurde daher in einer Buchenkrone gebaut. Ulf Preihs und Uwe Büchner sind Waldarbeiter des Forstamtes und als ausgebildete Zapfenpflücker hervorragend geeignet für diesen Job in luftiger Höhe.

„Wir sind nun gespannt, ob der Schwarzstorch unser neues Angebot wahrnimmt“, hofft Forstamtsleiter Ansgar Pape auf erneuten Bruterfolg in diesem Jahr. Auch der Schwarzstorch ist ein Langstreckenzieher und überwintert vorzugsweise in Afrika, kehrt aber später zurück als der Weißstorch. Durch den Schutz ihrer Neststandorte kam es laut Nabu in Deutschland zu einer Bestandszunahme.

Neben dem Schwarzstorchprojekt unterstützt und begleitet das Forstamt Marksuhl verschiedenste Maßnahmen zum Artenschutz, wie beispielsweise die Anlage von Gewässern für den Kammmolch, die Gelbbauchunke oder auch Biotope für den Hirschkäfer.