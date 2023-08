Rock Bilanz light am Eisenacher Prinzenteich

Eisenach. Eisenacher Musiker spielen am Freitag Open Air.

Am Freitag, 4. August, spielt „Rock Bilanz light“ am Prinzenteich-Restaurant in Eisenach. Bei schönem Wetter findet das Konzert ab 19 Uhr als Open-Air-Veranstaltung statt, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Zu hören gibt es rockige Songs aus vier Jahrzehnten. „Rock Bilanz“ wurde von Klaus Thiermann gegründet und ist eine der ältesten Eisenacher Rockbands. Nun hat man sich neu formiert und steht als Trio, also „light“ auf der Bühne.