Den traditionellen Jahresabschluss in der Kleinkunstkneipe Schorschl gestalteten wieder The Polars mit Sänger und Bassisten Wilfried „Willi" Woigk, Gastkeyboarder Ralf „Zappa" Iben, Gitarrist Jürgen „Jimi“ Bäzol und Schlagzeuger H. J. „Larry" Hillert.

Eisenach. Traditioneller Jahresabschluss in beengter Kleinkunstkneipe Schorschl lockt in Eisenach viele Gäste an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rockkapelle The Polars lässt die Gäste dahinschmelzen

Thüringens älteste Beat-Band, The Polars, die traditionell den musikalischen Jahresausklang in Eisenachs Kleinkunstkneipe Schorschl bestreiten, erweisen sich auch Montagabend wieder als geschlossene Handwerkergenossenschaft. Mit ihren Handwerkzeugen Bass, Keyboard, Gitarre und Schlagzeug produzieren die Genossen bester Unterhaltungskunst, Wilfried „Willi“ Woigk, Ralf „Zappa“ Iben, Jürgen „Jimi“ Bäzol und H.J. „Larry“ Hillert, wieder eine atemberaubend-tolle Feierstimmung in Eisenachs beliebteste Eckkneipe, die Nachtschwärmer für ihre hautnahe, kontaktfreudige Enge über die Stadtgrenzen hinaus schätzen.

Mit gewaltiger Spielfreude bringt die 1962 gegründete Kapelle unzählig viele eingängige Klassiker der Rockgeschichte der 50er bis 70er Jahre ans Ohr, deren Liedtexte automatisch über die Lippen der begeisterten Masse zurückschallen. Jeder präsentierte Titel der Old-School-Rocker verhallt in Jubelgeschrei, Pfiffen, Beifall und Freudentaumel. Trotz seiner 78 Jahre ist Thüringens Rock-Titan Wilfried Woigk energiegeladen wie ein Mittvierziger. Ebenso der Drummer „Larry“, der mit einem ausgedehnten Schlagzeugsolo von hart bis zart die Gäste förmlich an die Wand spielt. Hillert gibt eine Lehrstunde für jeden Schlagzeugschüler. „Mein Gitarrist will in zehn Jahren schon in Rente gehen, dann muss ich mir wieder einen neuen suchen“, schmunzelt der heute 78-jährige Frontmann, der ein noch viel längeres Durchhaltevermögen besitzt, als die von den Puhdys besungene Rockerrente.

„Larry“ Hillert, der bereits 1986 die Polars betrommelte, ist seit zwei Jahren wieder an Bord für viele weitere Polars-Expeditionen. Die nächste lässt die vier Polars-Sternchen am 27. Januar in Gotha ankern und die Stadthalle entern. Zwei Tage zuvor spielt sich Willi Woigk dort selbst ein Ständchen, zum Jubiläum 60 Jahre Rattles. Fast genauso lang steht er selbst auf der Bühne.