Röttgen spannt in Wutha-Farnroda den Bogen von Moskau nach Mosbach

Den Spagat zwischen großer Weltpolitik und Bürgermeisterwahl, zwischen Haute Cuisine und Thüringer Rostbratwurst gelingt dem Mann problemlos. Der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen ist Profi und kennt Wahlkämpfe, im Kleinen wie im Großen, spannt mühelos und souverän den Bogen von Nordstream II bis Erholungsort Mosbach.

Er ist Gast in der Triftberghalle in Mosbach, um Ulrike Jary zu unterstützen, die Anfang November für die CDU zur Bürgermeisterin in Wutha-Farnroda gewählt werden will. Und so ein bisschen Wahlkampf in eigener Sache macht er ja auch, schließlich will Röttgen CDU-Bundesvorsitzender werden. Da zu zeigen, dass ihm auch die 23 Thüringer Delegierten-Stimmen wichtig, macht Sinn – zumal andere Kandidaten für den hohen CDU-Posten das wohl anders handhaben...

Die junge Bürgermeister-Kandidatin hatte „von der Couch aus“ Röttgen einfach mal eine Mail geschrieben, ob er sie nicht unterstützen wolle. Er sagte nicht nur zu, sondern strickte sich gleich ein Ganztags-Programm in Thüringen mit Besuch einer Schule in Erfurt und einer Online-Mitglieder-Befragung aus einer Firma in Schönau. Als Höhepunkt stand der Besuch des von Ulrike Jary organisierten Bürgergesprächs. Wegen des prominenten Gastes wurde dieses aus einer Gaststätte in die größere Triftberghalle verlegt. Die mit Abstand gestellten 80 Stühle reichten gerade so aus.

Gehören zum Wahlkampfteam von Ulrike Jary: Luisa Stütz und Julia Bläser (vorn) sowie Anika Spilker und Josephine Elze. Foto: Peter Rossbach

Röttgen spulte souverän zunächst am Mikro sein Programm herunter. Er ist Außenpolitiker und entführte die Besucher kurz in die Welt der großen Politik von China bis Trump, von Putin bis Brüssel. Aber auch die deutsche Politik war sein Thema. Der Kandidat für den Bundesvorsitz möchte natürlich die CDU als große Volkspartei erhalten. „In einer Zeit, in der alle nur auf ihre eigenen Interessen und ihren eigenen Vorteil schauen, muss es eine Partei geben, die das große Ganze im Blick behält und dem Auseinanderdriften der Gesellschaft entgegenwirkt“, holt sich der Außenpolitiker seinen innenpolitischen Applaus ab.

Dazu sei es aber nicht nur wichtig, sondern entscheidend, dass die CDU auch auf der Kommunalebene stark verwurzelt sei und in den Gemeinden die Menschen zusammenführe. Deshalb sei er gern bereit gewesen zur Unterstützung von Ulrike Jary nach Wutha-Farnroda zu kommen.

Es sind viele CDU-Freunde da, aber der Abend ist kein reines Heimspiel für Röttgen und Jary. Doch auch die Fragen aus der Gruppe von AfD-Mitgliedern und -Anhängern im Saal beantwortet der CDU-Mann routiniert – nicht zur Freude der Fragesteller – und er wird, als einer aus dieser Gruppe von der „Entsorgung Merkels“ faselt, deutlich: „Ihre Sprache des Hasses wird ihnen nicht weiterhelfen. Die AfD ist auf dem absteigenden Ast, weil die Menschen merken, dass sich die Probleme nicht mit Hassreden lösen lassen“.

Ulrike Jary im Gespräch mit Raymond Walk (links), Christian Hirte und Norbert Röttgen. Foto: Peter Rossbach

Ulrike Jary selbst merkte man anfangs ein wenig ihre Aufregung an, als sie den Saal vom Mikro über ihre Vorstellungen für Wutha-Farnroda informierte. Sie trete an, um für die Bürger des Ortes etwas zu bewegen. „Ich will dafür meine Fähigkeiten, meine Dialogbereitschaft, mein Können, meine Kraft zur Entscheidung und meine Ideen einbringen.“

Keinen Hehl macht sie daraus, dass es einen durchaus gewünschten Nebeneffekt gebe, wenn sie die Wahl gewinne. Denn damit würde verhindert, dass die „schöne Gemeinde Wutha-Farnroda“ traurige Berühmtheit erlange, wenn ausgerechnet dort mit Klaus Stöber bundesweit erstmalig ein AfD-Mann hauptamtlicher Bürgermeister einer Kommune werde.

Als Rathauschefin wolle sie nicht in „im stillen Kämmerlein arbeiten, sondern auf die Menschen zugehen, zuhören, Ideen aufgreifen und den Bürgern die Möglichkeit zur Mitarbeit und Mitbestimmung geben“, sagt Ulrike Jary. Ideen habe sie genug: sich gemeinsam mit den Bürgern um die staatliche Anerkennung Mosbachs als Erholungsort bemühen, die Vereine besser unterstützen und das Ehrenamt würdigen, die Wehren entlasten. „Wutha-Farnroda gehört an die Spitze einer starken Wartburgregion. Um das zu schaffen, will ich anpacken. Denn da helfen keine spaltenden Rede und auch kein einfaches Weiter-So“.