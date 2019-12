Rotes Schloss Mihla als Filmkulisse

Das verlassene Rote Schloss in Mihla bot sich an, um dort Szenen für einen Krimi-Klassiker von Theodor Fontane zu drehen. In der Neuverfilmung Unterm Birnbaum geht es um ein Ehepaar, das sich mit seinem Landhotel übernommen hat und den reichen Gläubiger loswerden will. Die moderne Filmfassung mit Julia Koschitz und Fritz Karl in den Hauptrollen ist am 27. Dezember um 20.15 Uhr auf Arte und am 30. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Bei den Dreharbeiten im Sommer in Mihla hatten zahlreiche Komparsen mitgewirkt. Teilweise ist bis tief in die Nacht gedreht worden. Auch ein großer Spieltisch mit rotem Samt spielte eine Rolle, weil Abel (Fritz Karl) mit Pokerrunden seine Finanzen aufbessern will.