Rotfüchse im Rennsteigwanderhaus in Hörschel

Hörschel. Beim Bastel-Vormittag in Hörschel erfahren Kinder Wissenswertes über Wildtiere.

Familie „Fox“ lebt wie im Schlaraffenland! Jeden Abend gibt es ein Festessen aus Gans, Ente oder Pute – je nachdem, was Vater Fuchs in den umliegenden Bauernhöfen zusammen gestohlen hat. Dass die Bauern Grimm, Grob und Gräulich allmählich die Nase voll haben vom erfolgreichen Geflügeldieb, ist kaum verwunderlich, und dass sie dem schamlosen Treiben endlich ein blutiges Ende setzen wollen, erst recht nicht, denn Nomen est omen. Fast scheint es, als fiele die ganz Rotpelz-Sippe der bäuerlichen Rache zum Opfer… aber eben nur fast. Denn Mr. Fox ist nicht nur superschlau, er ist schlicht… fantastisch!

Eifrig schneiden die kleinen und großen Gäste ihre Fuchs-Masken aus. Beim Bastelvormittag mit Gisela Büchner, Ernestine Windolph und Gisela Linke war Försterin Karen Centner zu Gast. Mit wem sich der Fuchs manchmal seinen Bau teilt, was ihn gelegentlich in Siedlungen der Menschen treibt und wie viel Fuchs-Welpen im Jahr geboren werden, erklärte die Försterin den aufmerksamen Kindern. Foto: Stefanie Krauß

Besser als mit dieser spannenden Geschichte von Roald Dahl hätte der Fuchs-Vormittag am vergangenen Samstag im Hörscheler Rennsteighaus nicht beginnen können. Von Gisela Büchner derart eingestimmt aufs Thema, machten die Kinder umso größere Augen, als Revierförsterin Karen Centner dann einen waschechten Rotfuchs vorstellte – natürlich als ein vom Tierpräparator ausgestopftes Prachtexemplar, wie man es in unseren heimischen Wäldern gewiss selten zu sehen bekommt. Gevatter Reineke ist nicht nur in Märchen und Fabel höchst gewitzt und gewieft, sondern auch im wirklichen Fuchsleben außerordentlich clever. Das und noch vieles mehr wusste die Försterin über das scheue Raubtier, das zu den Wildhunden gehört, zu erzählen. Mit „füchsischen“ Lesezeichen, Radiergummis und kindgerechten Infos dürfte sich das neu erworbene Wissen gut eingeprägt haben bei den kleinen Zuhörern, und zum Schluss wurde auch noch Originelles gebastelt. Unter Anleitung von Ernestine Windolph und Gisela Linke entstanden wundervolle Fuchsmasken zum mit-nach-Hause-nehmen. Dank verführerischem Gebäck und Getränken knurrte um zwölf wohl noch keinem der Magen.

Die Idee, Hörscheler Kindern wenigstens einmal im Monat ein unterhaltsames Zusammensein zu bieten, kommt in dem Dörfchen, wo es weder Kita noch Schule gibt, gut an und regt vielleicht ja sogar ähnliche Gemeinden zum Nachmachen an. Als Oktoberhighlight soll der heimischen Kinderschar am 28. das schöne Gruseln gelehrt werden, bevor im „Tor zum Rennsteig“ am 31. zur Halloween-Party geblasen wird. Und für November ist ebenfalls schon ein Treffen für kleine Vogelhaus-Bauherren geplant. Also Knoten ins Fuchsohr und vormerken!