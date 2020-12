Rückblick 2020: Drei Brände und Monate ohne Bühnenkunst

Eisenach Das Landestheater Eisenach wird in diesem Jahr wie kaum eine andere Kultureinrichtung in Thüringen von Unglücken getroffen.

Eisenach. Es sah gut aus, für das Landestheater. Die erste Schließung wegen der Corona-Pandemie und die nachfolgende Sommerpause waren überstanden, da ging es Mitte September endlich wieder los. Ein halbes Jahr lang konnten die Eisenacher ihr Theater nicht besuchen, die Corona-Pandemie hatte die Hochkultur erfasst und die Einhaltung des Infektionsschutzes künstlerische Aufführungen untersagt.

Nun durfte wieder auf großer Bühne gespielt werden, wenn auch unter großen Einschränkungen. 96 von 501 Theaterstühlen durften belegt werden. Maskenpflicht und Desinfektionsmaßnahmen waren im Hygieneschutzkonzept vorgesehen, der Spielplan übersichtlich. Doch die verhaltene Euphorie, die der künstlerische Leiter Andris Plucis im September noch ausstrahlte, sie hielt nicht lange.

Keine drei Wochen nach der Wiederaufnahme des Theaterbetriebs gingen die Eisenacher Theaterträume sprichwörtlich in Flammen auf. Am 30. September wurden Gebäude des Landestheaters zum dritten Mal in diesem Jahr zum Brandort. War am Morgen des 24. Mai ein Feuer im Bereich der Stellwarte des Theatergebäudes ausgebrochen, kam es in der Nacht zum 21. Juli zu einem Brand in der nahe gelegenen Probebühne.

Alle drei Vorfälle lassen sich nach Erkenntnissen der Polizei auf eine mögliche Brandstiftung zurückführen, alle drei verursachten einen Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe.

Seit dem letzten Feuer hat das Landestheater seine Pforten dauerhaft geschlossen. Auch, weil durch den Brand in der Unterbühne der Zuschauerraum in Mitleidenschaft gezogen wurde und der zweite Lockdown seit November erneut die Kulturlandschaft beherrscht. Möglicherweise ist das Haus Ende Januar wieder bespielbar.

Und wer dann auch über die Spielzeit hinaus auf der Bühne zu sehen sein wird, ist derzeit schwer zu beantworten. Geht es nach dem designierten Meininger Intendanten Jens Neundorff von Enzberg, so bleibt vom aktuellen Ensemble des Jungen Schauspiels nicht mehr viel. Im November folgte die nächste Hiobsbotschaft für Eisenach: Er teilte den Schauspielern und drei Mitarbeiterinnen mit, dass ihre Verträge nicht verlängert würden und sie sich neu auf ihre bisherigen Stellen bewerben sollen.