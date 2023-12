Die im Sommer in Kraft gesetzte neue Verkehrsführung durch das Nikolaitor und am Eisenacher Karlsplatz wurde durch reichlich Schilderabbau, Irrungen und Wirrungen und viele Falschfahrer begleitet.

1. August: Verkehrte Welt in Eisenach, am Nikolaitor wird mal wieder die Verkehrsführung geändert. Ab sofort rollt der Kraftfahrzeugverkehr nur in Richtung Innenstadt durch das große Tor am Karlsplatz. Das historisch ältere Tor bleibt ausschließlich Radfahrern vorbehalten. Nicht jeder Fahrzeugführer kommt mit der veränderten Regelung sofort klar, nennenswerte Unfälle bleiben aber nach der Umstellung aus.