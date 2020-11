Gegenläufige Entwicklung: Während die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis binnen 24 Stunden mit Stand Dienstag (10. November, 14.30) von 83 auf 74 sank, steigt sie in der Stadt Eisenach um drei auf 36 an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Insgesamt gibt es damit in der Region 110 aktive Infektionen. Schwerpunkt im Kreis sind Bad Salzungen (16), Ruhla/Seebach (8) und ebenfalls im Nordkreis Wutha-Farnroda und Gerstungen (jeweils 5). In Quarantäne befinden sich in der Region derzeit 449 Menschen. In Stadt und Kreis waren 248 Menschen positiv getestet, haben die Infektion überstanden und gelten als genesen.

Im Klinikum Eisenach werden weiterhin mehrere Covid-Erkrankte auf der Isolierstation betreut. In Bad Salzungen liegen zwei Patienten gar auf der Intensivstation.