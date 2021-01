Rücktritt im neuen Vorstand der Kreishandwerkerschaft Wartburgkreis

Wartburgregion. Was Ende vergangenen Jahres ohne Öffentlichkeit vorbereitet wurde, ist seit Dienstag beschlossene Sache. Die Kreishandwerkerschaften Eisenach und Bad Salzungen sind vereint.

Bei der Gründungsveranstaltung in der Alten Fliegerschule in Eisenach wurde Bad Salzungens Kreishandwerksmeister Frank Schneider (57) aus Frauensee mit 11:8-Stimmen (eine war ungültig) überraschend zum neuen Kopf der vereinten Handwerkerschaft der Wartburgregion gewählt. Er erhielt bei der 10:10-Konstellation der Wahlberechtigten mindestens auch eine Stimme aus Eisenach.

Im Vorfeld der Wahlversammlung waren Personalien mit Handwerkerhandschlag anders vereinbart worden, erfuhr unsere Zeitung aus Kreisen der Handwerkerschaft. Stefan Mankel, Eisenacher Kreishandwerksmeister, sollte demnach das oberste Amt bekleiden, die Geschäftsführung aus dem Bereich Bad Salzungen kommen. Die Abmachung erwies sich für Eisenach als Trugschluss.

Klaus-Peter Reime, Obermeister der Elektro-Innung, und am Dienstag in den Vorstand gewählt, gab am Donnerstag sein Mandat zurück. Der Inhalt von Emails nach der Wahlversammlung zeige ihm, dass er von falschen Voraussetzungen der Fusion ausgegangen war, heißt es in seinem Rücktrittsschreiben. Mit heutigem Wissen hätte er den Posten nicht angenommen. Für Reime bestehe zwischen der Kreishandwerkerschaft Bad Salzungen und Eisenach nicht das nötige Vertrauensverhältnis.

Malermeister Tobias Steinert hatte Frank Schneider, den Obermeister der Metall-Innung in Bad Salzungen, in der Gründungsversammlung als Vorsitzenden vorgeschlagen und damit viele überrascht. Stefan Mankel, Obermeister der Innung Heizung & Sanitär und bisher Kreishandwerksmeister in Eisenach, wurde schließlich Schneiders Stellvertreter.

Dem neuen Vorstand der Kreishandwerkerschaft gehören nach dem Rücktritt Reimes noch Obermeister Andreas Morgenweck (Raumausstatter) und Peter Fey (Dachdecker) an, dazu aus Bad Salzungen Tobias Steinert (Maler) und Egbert Kister (Baugewerbe). Überraschend nicht mehr zur Wahl stellte sich Kfz-Obermeister Holger Schade aus Eisenach.

Der Vorstand wird nun das Einstellungsverfahren für die Geschäftsführerstelle fortführen. Die bisher in Bad Salzungen amtierende Nicole Simon macht sich Hoffnung. Eisenachs Alexandra Nieding hat sich dagegen nicht erneut beworben. Mehrere Bewerbungen seien eingegangen. Man werde mit einem ausgewählten Kreis persönliche Gespräche führen.

Die vereinte Kreishandwerkerschaft, so steht es im Vereinigungspapier, wird auch künftig die Geschäftsstellen in Bad Salzungen und Eisenach bespielen. Der oder die neue Geschäftsführer/in werde an beiden Orten koordiniert Dienst tun, sagte Vize Stefan Mankel.