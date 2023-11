Ruhlaer Bücherbox ist repariert

Die Scheibe der Bücherbox in Ruhla ist zertrümmert worden. Inzwischen ist die Scheibe repariert, auf den Kosten bleibt der Verein Arche Nova sitzen.

Ruhla. Spenden werden für die Reparatur gern angenommen.

Seit Mai 2014 gab es die Bücherbox in einer ausgedienten Telefonzelle beim Rathaus in Ruhla. Wer sein Buch ausgelesen hat und es anderen geben will, stellt es hier ein, wer neuen Lesestoff sucht, wird hier meistens fündig.

Die Idee des öffentlichen Büchertausches funktionierte, Birgit Watzlawek, Martina Loth und Doris Pieper kümmerten sich um die Ordnung. Der Schock saß nicht nur bei ihnen tief, als die Box kürzlich beschädigt wurde. Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) kümmerte sich, dass die zertrümmerte Scheibe schnell ersetzt wurde. Das Ganze kostete über 300 Euro. Die Rechnung hat der Verein Arche Nova Ruhla übernommen.

Wer etwas zur Reparatur der Bücherbox beitragen möchte, kann gerne den Verein ansprechen.