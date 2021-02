Ruhlas Bürgermeister schreibt offenen Brief an den Wirtschaftsminister

In einem offenen Brief an Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) auf die schlechte wirtschaftliche Situation des Gewerbes und in der Folge auf die Haushaltslage der Stadt aufmerksam machen. Seine Argumentation basiert auf einer Umfrage bei 50 Unternehmen. Die aktuellen Einbrüche bei der Gewerbesteuer betragen laut Slotosch mehr als 700.000 Euro. Damit fehlen mehr als 40 Prozent des Gewerbesteueraufkommens als Einnahme. Die Stadt Ruhla sei in der Folge in Haushaltsnotlage gekommen, müsse ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und Sparmaßnahme ansetzen. „Dabei stehen vor allem Reduzierungen oder Streichungen von freiwilligen Leistungen zur Debatte, die unsere Stadt aber lebenswert machen", gibt der Bürgermeister zu bedenken.

Über 500 klein- und mittelständische Gewerbetreibende und viele Freiberufler prägen das Profil der Wirtschaft in Ruhla. 40 Prozent der Unternehmen geben eine einhellige Prognose: Zieht sich der Lockdown noch über den März 2021 hin, drohen solche Umsatzverluste, dass Umsätze von Vor-Corona-Zeiten nicht erreicht werden. In einigen Fällen hat das Betriebsschließungen zur Folge, vor allem in der Gastronomie.

In 13 Punkten macht der Bürgermeister, gestützt auf die Aussagen der Unternehmer und Gewerbetreibenden, Forderungen gegenüber der Politik deutlich. Dazu gehört, die Wirtschaft bei Entscheidungen zur Lockerung des Lockdowns stärker zu berücksichtigten. So müsse es ein Szenario für die Öffnung des Thüringer Gastgewerbes bis Ostern 2021 geben. Auch sollte das Programm zum Lastenausgleich von Kur- und Erholungsorten weitergeführt und ausgebaut werden, damit auch Kommunen wie Ruhla mit dem Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ ihre Angebote erhalten, entwickeln und vermarkten können. Bei den Corona-Hilfen für die Wirtschaft sollte die Bürokratie abgebaut werden. Für die Gemeinden und Städte wird insgesamt eine bessere Finanzausstattung gefordert.