Rund 600 Strohballen brennen in Abteroda nieder

In Abteroda (Wartburgkreis) sind rund 600 Strohballen und eine Überdachung vollständig niedergebrannt. Der Schaden des Feuers am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Mahnstraße wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich unter Telefon 03691-261124 und der Bezugsnummer 0021435/2020 melden können.