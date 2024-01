Am 13. Januar werden in Sättelstädt Weihnachtsbäume verbrannt.

Sättelstädt Zum gemütlichen Beisammensein wird am 13. Januar eingeladen.

Die Jugendfeuerwehr von Sättelstädt/ Sondra lädt für Samstag, 13. Januar, zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen ein. Die Veranstaltung, bei der fürs leibliche Wohl gesorgt wird, beginnt um 16 Uhr am Hörsel-Emse-Dreieck mit dem Entzünden des zusammengetragenen Baum-Haufens. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sammeln an diesem Tag ab 10 Uhr die Bäume gegen eine kleine Spende an den Grundstücken ein.