Sättelstädt wird Bedarfshalt

Am Sonntag, 13. Dezember, steht auch beim Zugbetreiber Abelio Rail Mitteldeutschland der Fahrplanwechsel an. Dabei werde es zwar, so das Unternehmen, nur zur geringfügigen Änderungen kommen. Von Veränderungen betroffen ist allerdings dabei auch die Strecke der Regionalbahn RB 20 von Leipzig Hauptbahnhof über Naumburg (Saale) Hauptbahnhof und Erfurt Hauptbahnhof nach Eisenach. Zur Fahrplanstabilisierung, so Unternehmenssprecher Matthias Neumann in einer Mitteilung, werde der bislang als regulärer Halt betriebene Stopp in Sättelstädt künftig bei allen Zügen der Regionalbahn RB 20 nur noch als Bedarfshalt bedient.