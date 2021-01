Säugling starb bei Brand im Wartburgkreis offenbar an Rauchvergiftung

In Lauchröden hat es am Sonntag gebrannt (Symbolfoto).

Der 13 Tage alte Junge, der am Sonntag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lauchröden verstarb, ist nach Informationen unserer Zeitung an den Folgen der Rauchentwicklung verstorben. Nach einer ersten Obduktion des Kindes gibt es derzeit keine Anhaltspunkte für eine andere Todesursache.

Die Ermittlungen der Polizei zur möglichen Brandursache laufen ebenso weiter. Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) teilte am Freitag mit, dass die Gemeinde ein Spendenkonto für die Eltern des Säuglings bei der Wartburg-Sparkasse eingerichtet hat. Ab Mitte der Woche sollte es möglich sein, die jungen Eltern auf diese Weise zu unterstützen, so Hartung.

Baby stirbt bei Brand in Lauchröden: Das könnte der Auslöser gewesen sein

