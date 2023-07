Sagen der Hainichregion als Leitmotiv

Die Kinder der Kindertagesstätte Hainich-Wichtel durchschnitten das rote Band am Eingang des „Wichtelwaldes“. Damit ist der kleine Spielplatz am Ortsrand von Weberstedt offiziell wiedereröffnet.

Hainich. Spielplatz „Wichtelwald“ bei Weberstedt offiziell eröffnet.

Am Dienstag durchschnitten viele aufgeregte Kinderhände das rote Band am Eingang des „Wichtelwaldes“. Damit war der kleine Spielplatz am Ortsrand von Weberstedt offiziell wiedereröffnet und die Kinder des Kindergartens „Hainich-Wichtel“ aus Weberstedt konnten die kleinen Wichtelhäuschen, die Waldschule und das Kletter-Wirr-Warr intensiv auf Spielbarkeit prüfen.

Ziel der Umgestaltung der letzten Monate war es, die Fläche mit zusätzlichen Modulen auszustatten und Bestehendes zu aktualisieren. Dabei sollten die Sagen der Hainichregion, die sich oft um die „hier lebenden Wichtel“ drehen, weiterhin als Leitmotiv dienen.

Märchen und Sagen bilden eine gute Grundlage für die Bildungsarbeit. Sie vermitteln gemeinhin den Menschen als Teil der Natur und regen dazu an, respektvoll und wertschätzend mit eben dieser umzugehen. Damit verbundenes spielerisches Mystifizieren fördert die kreative, schöpferische Seite von Kindern. Dadurch angeregt, setzen sie ihre Fantasie ein, um selbstständig weiterzudenken und eigene, persönliche Spielwege zu entwickeln – dies sei ganz im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, teilt Nationalpark-Pressesprecherin Cornelia Otto-Albers mit.