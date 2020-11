Alle Jahre wieder … brechen der Treffurter Lastwagenfahrer Maik Dittrich und Kollegen des Logistikers Raben Trans vom Standort in Eisenach mit dem Weihnachtspäckchenkonvoi nach Osteuropa in ländliche und entlegene Gebiete auf, heuer trotz der aktuell schwierigen Situation. Der Konvoi ist aber an zahlreiche Vorgaben gebunden. So dürfen in diesem Jahr etwa keine Mitreisenden mitfahren.

Im Laderaum haben sie dabei tausende liebevoll gepackte kleine Pakete für Kinder verschiedener Altersgruppen, mit denen auf diese Weise eine Freude gemacht wird. Bis zum 26. November haben auch Menschen der Region die Möglichkeit, Pakete für diese Hilfsaktion zu packen und an insgesamt fünf Sammelstellen in Treffurt, Creuzburg und Eisenach abzugeben. Rumänien, Moldawien, Bulgarien und die Ukraine sind Länder, die der Konvoi ansteuert. Die Stadt Drobeta in Rumänien gehört auf dieser Tour seit Jahren ins Programm. In drei Altersgruppen – Kindergarten (3-6 Jahre), Grundschule (7-10) und Teenager (11-15) Jahre – können Päckchen bestückt werden. Für die Deckung der Transport- und Mautkosten bitten die Initiatoren zudem um eine Spende von zwei Euro pro Päckchen. Die Helfer übergeben die Geschenke in Kliniken, Waisenhäusern, Schulen und Kindergärten. Was die Fahrer und Begleiter des Konvois jedes Jahr vor Ort erfahren, ist oft nicht mit Worten zu beschreiben. Kleine Geschenke erzeugen riesige Freude. Die Päckchen sollen überschaubar groß sein und neben warmer Kleidung (gerne Mütze und Handschuhe), Hygieneartikel, Waschsachen, einfaches Spielzeug je nach Altersgruppe und Mal- und Schreibsachen enthalten. Neu oder neuwertig sollte alles sein. Auch Sportsachen sind gefragt. Die Päckchen dürfen gern in Geschenkpapier eingepackt sein. Sammelstellen Creuzburg: Rewe-Markt Mario Karlstedt, Gartenbau Michael Möbius, Treffurt: Undines Haarstudio, Logopädie Sandy Müller, Eisenach: Raben-Niederlassung, Mühlhäuser Straße (zwischen 8 und 16 Uhr)