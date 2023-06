Sandra Blume liest auf der Brandenburg

Lauchröden. Lesung einmal anders, dachten sich die Organisatoren der Thüringer Literaturtage. Deshalb am Sonntag die Picknickdecke nicht vergessen!

Die Autorin und Fotografin Sandra Blume liest am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr im Rahmen der „Thüringer Literaturtage“ an einem besonderen Ort aus ihrem Buch „An der Biegung des Flusses“. Die Lesung findet mit Unterstützung des Brandenburgvereins an einem schattigen Platz auf dem Gelände der Brandenburg bei Lauchröden als Picknicklesung statt (bei schlechtem Wetter mit begrenzter Platzanzahl im Burgturm).

Malik Alkhalifa begleitet die Lesung mit melodisch-meditativen Klängen auf der Hangdrum. Der Eintritt ist frei, ein Hut für den Musiker geht herum. Alexandra Husemeyer bietet leckere Kleinigkeiten zum Kaffee an. Es sind Bierzeltgarnituren vorhanden – gern können die Besucher aber auch eigene Decken oder Klappstühle mitbringen.

Über 120 Flusskilometer führt die Reise der Autorin entlang der Mittleren Werra – von Immelborn nach Großburschla – und nimmt die Leser mit auf eine Wanderung, immer dicht am Flusslauf, abseits der Wege und nicht selten durch eine beinahe unentdeckte, verborgene Wildnis. Sandra Blume verwebt packende, in der Ich-Perspektive geschriebene Wandererlebnisse und poesievolle Naturbeschreibungen mit Sachinformationen.