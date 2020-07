Sandra Blume stellt Fotos und Texte in Predigerkirche aus

Die Landschaftsfotos, die Sandra Blume in ihrer Schau „An der Biegung des Flusses“ in der Predigerkirche zeigt, entstanden oft früh am Morgen auf ihrem Arbeitsweg vom Marksuhler Meileshof ins Landratsamt Bad Salzungen. Mystisch wirken sie mitunter. Die Texte, die die Poetin und ambitionierte Hobby-Fotografin beisteuert, geben den Fotos eine zweite Ebene, stehen aber auch für sich selbst. Heimatgefühl, Melancholie, Liebe ist in den Werken beider Kunstsprachen verwoben. Die vom Kunstverein Eisenach organisierte Vernissage fand auf dem Schulhof des Martin-Luther-Gymnasiums statt. Jeweils nur acht Personen durften die Ausstellung in Corona-Manier gleichzeitig betrachten.