Sanierung der Talsperre im Fuchsgrund in Thal läuft

Die Verantwortlichen gingen auf Nummer sicher und haben am Hügelfeld aus dem ausgebaggerten Schlamm aus der Talsperre Fuchsgrund in Thal ein Schild aufgestellt: „Betreten verboten! Lebensgefahr“. Der Aushub sieht wie Mutterboden aus. Allerdings versinkt man im nassen Moder schnurstracks. Mitarbeiter des Bauhofes sind gerade damit beschäftigt, die Deichmauer mit Bitumen zu verfestigen.

Die in den 1960er Jahren angelegte Talsperre im Fuchsgrund in Thal hat es nötig. Gut zehn Jahre ist an der Anlage nichts mehr gemacht worden. Ursprünglich war das Rückhaltebecken dafür gedacht, um Brauchwasser für die Industriebetriebe von Ruhla und Seebach zu speichern. Heute dient die Talsperre dem Hochwasserschutz und beliefert das Freibad Thal, vormals ein großer See, mit Frischwasser aus dem Thalbach.

Starkregenereignisse haben im Verlauf der vergangenen Jahre reichlich Erdreich in die Talsperre gespült. Fast einen Meter hoch stand die Masse im Becken. Eine örtliche Firma hat den Löwenanteil bereits ausgebaggert, der Rest wird folgen, sagt Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos). Das Erdreich in der Talsperre ist übrigens reiner Humus. Es ist der Boden, der von den steilen Waldhängen im Umfeld stammt. Die Talsperre ist ein beliebter Ort für Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner dort gerne austoben lassen. Der dahinter beginnende Mittelberger Grund ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderareal, die Zufahrt deshalb im Blick zahlreicher Autofahrer.

Während die Talsperre Fuchsgrund eine Frischzellenkur erfährt, wird diese Zufahrtsstraße wohl noch geraume Zeit in ihrem bedauerlichen Zustand bleiben. 2012 war ein Teilstück letztmalig in die Kur gekommen. Die Oberflächensanierung war in diesem Jahr fest im Haushalt verankert, doch wurde der Etat wegen Corona erst spät abgesegnet. Da waren die Kapazitäten der angedachten Spezialfirma längst vergeben, weiß der Bürgermeister. In diesem Jahr wird die löchrige Piste nun nicht mehr saniert werden können.