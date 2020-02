Sarah Reyes wird Schulleiterin in Berka/Hainich

Reichlich Tränen flossen am Freitag bei der emotionalen Verabschiedung von Sarah Reyes-Chaves. Die 29-jährige Lehrerin übernimmt ab Montag die Leitung der Hainich-Grundschule in Berka. Die junge Pädagogin besetzt die vakante Schulleiterstelle in dem Hainichdorf, die bisher von Martina Dubiel, Leiterin in Grundschule Nazza, mit ausgefüllt wurde. Die Entscheidung traf das Thüringer Kultusministerium. Das Schulamt Westthüringen wusste von dieser Personalie auf Anfrage nichts. Die aus dem Raum Mihla stammende Musikpädagogin Sarah Reyes lässt an ihrer bisherigen Wirkungsstätte „viele gute Jahre“ und zuletzt eigens komponierte Lieder zurück.