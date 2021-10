Satirische Lesung in Marksuhl

Marksuhl. Der Erfurter Komiker André Kudernatsch liest im Schloss in Marksuhl.

In der Reihe „Thüringen liest“ ist am Freitag, 29. Oktober, 19.30 Uhr, Komiker André Kudernatsch in Marksuhl zu Gast. Er stellt in der Wagenremise im Schloss sein Buch vor „Du wirst nicht alt im Thüringer Wald“. Begleitet wird er von Andreas Groß am Piano.

Kudernatsch war nicht nur im tiefen Wald unterwegs, sondern auch viel drin. So erzählt er, wie man im Homeoffice zum Gourmet wird, den Inzi Dance tanzt und eine Krippe aus Klopapier bastelt. Der Autor lebt in Erfurt und schreibt seit 1993 Geschichten, Gedichte und Lieder.

Es gilt für die Veranstaltung die 3-G-Regel – geimpft, genesen oder getestet.