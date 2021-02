Sattelzug streift Bus - Verkehrskontrolle endet mit Gefängnis - Nach Unfall in Wald geflüchtet

Sattelzug streift Bus und fährt weiter

Ein Sattelzug fuhr am Freitag gegen 16.45 Uhr die Mühlhäuser Straße in Eisenach in Richtung Stregda. An der Kreuzung am Ortsaugang Eisenach bog der Sattelzug nach links auf die B 19 ab. Dabei scherte das Heck des Aufliegers zu weit aus und kollidierte mit einem Linienbus, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Geradeausspur dieser Kreuzung befand. Personen wurden nicht verletzt.

Am Bus entstand jedoch ein Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe mehrerer hundert Euro. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung der Bundesstraße 19 fort. Wer kann weitere Angaben zu dem Sattelzug und dessen Fahrer geben? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0033442/2021 entgegen.

Verkehrskontrolle endet mit Gefängnis

Ein 42-jähriger Opel-Fahrer wurde am Freitagabend in Eisenach kontrolliert. Wie die Polizeibeamten feststellten, waren am Pkw falsche Kennzeichen angebracht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille, der Drogentest zeigte ein positives Ergebnis bei Methamphetamin an. Zudem lag gegen den Fahrer ein Haftbefehl vor. Nach der Anzeigenaufnahme der verschiedenen Verkehrsdelikte wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Nach Unfall in Wald geflüchtet und Diebstahl vorgetäuscht

In der Straße "Dornsenberg" in Ruhla kam es Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein VW kollidierte mit einem geparkten VW. Der zunächst unbekannte Fahrer flüchtete vom Unfallort und stellte das Verursacherfahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück ab. Durch Zeugenhinweise und sofortige Ermittlungen konnte der mutmaßliche 19-jährige Fahrer ermittelt werden.

Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen war und der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin zeigte der Halter des Unfallfahrzeugs zeitgleich den Diebstahl seines VW an, offenbar um den Unfallfahrer zu schützen. Die wahren Umstände deckte die Vernehmung und die Beweissicherungen auf.

Gegen den Unfallfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Den 22-jährigen Eigentümer des Unfallfahrzeugs erwartet ein Verfahren wegen Vortäuschen einer Straftat. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt, die Sachschäden an beiden Pkw belaufen sich auf über 2000 Euro.

Zwei Unfälle auf schneeglatten Straßen

Am Samstag kam es bei andauernden winterlichen Straßenverhältnissen in Eisenach zu Verkehrsunfällen. Am Vormittag rutschte ein 54-jähriger Toyota-Fahrer beim Ausparken gegen einen geparkten Opel. Wenig später fuhr ein 26-Jähriger auf der Stolzestraße. Beim Abbiegen in die Bernhard-von-Arnswaldstraße brach das Heck seines Transporters aus und kollidierte mit einem geparkten Pkw Seat. Bei beiden Unfällen wurden keine Personen verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt 4000 Euro.

