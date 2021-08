Sattelzugfahrer fährt gegen Hecke und Zaun und flüchtet - Radfahrer fährt in Auto und wird verletzt

Bad Salzungen / Krauthausen Diese Vorfälle meldet die Polizei für den Wartburgkreis.

Sattelzugfahrer fährt erst gegen Hecke und Zaun und flüchtet dann

Am Sonntag, 18.15 Uhr, kam es in der Straße "Am Schanzbaum" in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer eines Sattelzuges fuhr auf der Straße "Am Schanzbaum". In einer Rechtskurve musste der Fahrer rangieren und stieß dabei gegen die Hecke und den Zaun eines Grundstücks. Als der Grundstücksbesitzer den LKW-Fahrer ansprechen wollte, fuhr dieser zügig davon. Beim Abbiegen wurde auch noch eine Warnbake beschädigt. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

Radfahrer fährt in Auto und wird verletzt

Montagmorgen fuhr ein 44-jähriger Radfahrer entlang der Straße 'Im Krauthäuser Loch', als er gegen 7 Uhr in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Audi eines 35-Jährigen kollidierte. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5800 EUR.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen